Intercettata Emma Thompson

Telefonata d’amore intercettata a Emma Thompson. Gentile Emma vi amo. Sono un biologo marino di 31 anni. Abito in Corsica dove ho un bar. Sto aspettando va in pensione il direttore dell’Acquario di Varese per fare il concorso. Come ragazzo ho la testa molto piccola (forma a uovo). Un giorno sul treno viene vicino un antropologo (l’ho saputo dopo) e fa: “Lei ha la testa piccola non dovrebbe viaggiare in treno”. Tra i passeggeri c’era una sociologa che mi ha difeso. Poi tra loro si sono innamorati io sono sceso a Lecce. Qui ho fatto il concorso per direttore di Acquario di Lecce. Su 50 candidati sono arrivato ultimo. Domani amore faccio il concorso per vicedirettore Acquario provinciale di Gorizia. Amore adesso ti saluto devo leggere Il Foglio dove vengono pubblicati per legge tutti i bandi di concorso per acquari ma non solo.