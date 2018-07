Gentile Banana Yoshimoto. Oggi ho scritto lettere d'amore a tutte le donne che ci sono sul magazine (italiano) Io Donna. Quella più lunga era per Cindy Crawford che amo quanto amo voi. Sai Banana che non riesco a buttare via niente? Ho il disturbo di tenere tutto. Anche gli imballi della spesa: polistirolo, cartone, ecc. Ho deciso di far diventare questo disturbo un’arte (tipo quelli che fanno dipingere i pazienti al manicomio). Ho infatti dipinto uno scatolone da 85 Buondì Motta. Il disegno ricorda le copertine di tutti i tuoi libri e puoi vederlo sul sito del Foglio. Come hobby amore mi piace anche intercettare le telefonate degli altri miei condomini. In cantina con un mio amico elettrotecnico abbiamo manomesso le “scatolette” Sip. Eccone una: “Pronto sambodromo di Rio?”. “Sì, dica!”. “No mi scusi ho sbagliato”. “No scusi lei, ma non ha sbagliato, se inizia la chiamata sambodromo di Rio. Bene siamo qui!”. Mio vicino che ha telefonato (di 4 anni): “Senta non insista. Scusi, le ripeto che ho sbagliato numero”. Impiegata sambodromo: “Senta scusi lei è una questione di principio”. Vicino di casa: “La saluto!”. L’impiegata del sambodromo si è innamorata, ha trovato l’indirizzo del mio vicino ed è venuta giù, lei è bella lui è bello, si sono fidanzati in casa.

Banana amore, ti risulta credibile questa storia? A me no!

Ciao baci. Tuo Maurizio M.