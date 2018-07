Il primo esame da croupier

L’università di Milano con accordo tramite Casinò di Nova Gorica ieri ha presentato la laurea breve per croupier. Primo esame: come mettere una calamita nel gemello del polsino della camicia e far venire fuori il 2. Gli insegnanti ti dicono di non dirlo fuori dall’Ateneo. Ma io lo dico. Per questo sono stato espulso. Anche perché non è vero la calamita c’è, ma è di uno al tavolo che sembra un cliente ma è d’accordo con me. Anche la pallina è truccata per cui la calamita non serve. Come calamite comunque sono belle. Si vendono fuori dal casinò. Per un bacio. Titolo: uomini molto soli si lamentano con il comune. Il sindaco: “Scusi non per mancarle di rispetto ma se lei negli anni Ottanta non si è trovato una compagna adesso viene qui in comune per cosa?”. Cittadino: “Ma non siete mica comunisti?”. Sindaco: “Ma cosa c’entra. Allora tutto!”.