Disturbare gli attori a Siracusa non è permesso

Ieri sono andato al teatro greco di Siracusa per disturbare lo spettacolo di Aristofane. Giampiero Solari, il regista, è salito sul palco per tentare di convincermi di smettere di disturbare. Io ho accettato e mi sono seduto in platea. Subito dopo ho ripreso a disturbare. Il pubblico mi ha sbattuto fuori. Solari mi ha dato ragione. Ma come, nella terra di Pirandello non si può intervenire per rompere le scatole agli attori? Allora facciamo tutto a memoria! Sì, forse è meglio. Mi scuso ancora, però noi Dc Ala dura siamo così. Non vogliamo imparare un mestiere, ci interessa solo fare i pirla sia a Milano che a Siracusa.