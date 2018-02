Lettere di San Valentino per innamorati fissi

Lettera d'amore a Emanuela Folliero (Rete 4)

Gentilissima dottoressa Emanuela,

sono un ex operaio della Breda Ferroviaria. Sono sempre stato innamorato di lei. La prima volta che la vidi presentava un programma sulla tv locale lombarda (Telenova). Subito sono impazzito.

Attualmente mi occupo di salvare l'ecosistema terrestre. Infatti come lavoro vado a spingere in mare i capodogli che si spiaggiano. Come lavoro mi piace, guadagno 1.300 euro al mese più le trasferte. In Italia siamo in due, io faccio tutta la costa adriatica e il mio collega di là.

Gentile Emanuela, non l'ho detto mai a nessuno, ma essendo che la amo lo dico a lei: "Speriamo che gli scienziati non trovino mai le cause di questi spiaggiamenti. Anche perché a 50 anni che lavoro vado a fare?".