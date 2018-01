Tutta la verità sui negozi di barbiere

Lettere d’amore (doppie).

Dispiace arrivare a questo punto ma per un innamorato la sincerità è tutto. Quindi vi dico tutto. Ieri ho spedito due lettere d’amore identiche a due donne diverse. Conto sul fatto che nessuna di esse verrà a sapere di questo. Ecco la lettera doppia spedita a Caterina Zeta Jones e Lara Aliberti.

Inizio: Gentile Lara… Gentile Caterina…

Sono sempre stato innamorato di lei. Il motivo è che siete non bella ma bellissima. Mi chiamo Paul ho 42 anni sono tenente colonnello dell’Esercito italiano. Comando una caserma a Rieti di Artiglieria. Domani il mio battaglione parte per una missione all’estero segreta (Gabon).

Appena arrivato ti scriverò un’altra lettera d’amore. Finita questa missione mi congedo dall’Esercito e metto su un negozio di barbiere. In Sud America. Già quando ero tenente mi ero congedato per mettere su un negozio di barbiere a Oslo. Poi ho fatto richiesta di essere riammesso nell’Esercito. Amore a te posso dirlo: il negozio all’estero era una copertura era la base locale dei nostri servizi di intelligence. Anzi a questo punto ti dico tutto: i 4.522.000 negozi di barberia sul pianeta fanno tutti capo a un servizio segreto e il barbiere è il capo posto. A Milano operano ben 250 servizi segreti esteri. Tu amore ti chiederai: “Tutti hanno come copertura una barberia?”. Sì love! Tranne uno che ha base in una sede di giornale, senza che chi ci lavora lo sa.