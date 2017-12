Chi sono i più poveri del mondo?

Abbiamo letto chi sono i 500 uomini più ricchi del mondo. Ma alcuni si domandano: chi sono i 500 uomini più poveri del mondo? Sul sito del Foglio c’è l’elenco completo (forse). Al quinto posto c’è un ragazzo che gioca a calcio in serie A in una nazione molto povera. Non si capisce perché non cambia mestiere. Per me fa bene: magari lo vede il Borussia e lo compra.