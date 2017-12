Emiliano fisso

Il presidente Emiliano dice che il ministro Calenda è un ministro pro tempore per sminuirne l’importanza e la legittimità del ruolo. Emiliano invece è fisso, prima nella pa, poi assessore alla Sicurezza in un comune pugliese, eccetera. Avanti così e l’Italia diventerà da quinto paese (ormai passato) più industrializzato del pianeta a primo paese per tutela della pastorizia. Che è importante, ma non è in economia la prima come importanza (è la seconda). Ciao! Andiamo tutti a Gran Canaria. Il sindaco è mio amico, tiene all’Inter anche lui. Comunque la Puglia ha un numero di tifosi interisti pari a quelli di Lombardia e Veneto. Ecco perché l’Inter alcune partite le farà lì.