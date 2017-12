Dichiarazione di voto per Maria Elena Boschi

Gentile Maria Elena sottosegretario Boschi, la lettera che vi scrivo è sia d’amore che diplomatica. Siamo in tanti a stimarvi. Se per caso lei non venisse candidata, noi votiamo 5 stelle. Siamo circa 530.000 sul suo fan club su Instagram, che corrispondono a circa due milioni di voti per lei. Sono disposto a votarvi anche come sindaco di Roma, un bacio.

P. S. Travaglio, non sei stufo di guadagnare? Tra tv, libri e teatro sono vent’anni che la meni (anche ventitré). Lasciaci guadagnare un po’ a noi poveri cabarettisti che non diciamo quello che la gente vuole sentirsi dire.

P. P. S. Abbassa il biglietto dei tuoi show teatrali, 50 euro è troppo per non ridere (o anche).