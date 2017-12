Lettera d’amore completa a Laura Pausini (detta “Love”). Gentile amore, scusa se ho scritto una lettera d’amore a Brooke Fraser, la formidabile cantautrice della Nuova Zelanda. Sì, come donna mi piace ma amo te, Laura.

La lettera a Brooke l’ho scritta per farti ingelosire. Ti amo da sempre e non ho pensieri che per te, e raramente per Jennifer Aniston (ma poi neanche).

Laura potremmo vederci oggi presso il Dopolavoro ferroviario abbandonato di Ravenna? Io arrivo da Vietri sul Mare, dove ho fatto il concorso in comune come ragazzo immagine. Forse lo sai, ma con la nuova legge tutti i comuni sopra i 5.000 abitanti devono provvedere a coprire la figura comunale del ragazzo immagine, le cui mansioni non sono ancora ben definite. L’unica cosa è che deve essere bello, anzi molto bello.

Amore, ti devo salutare. Inizio oggi a ballare sui tavoli in un noto night club di Vienna.

P. S.

Laura, sono molto contento di essere innamorato di te.

Un bacio,

tuo Maurizio Milani