Lettera d’amore a Luisella Costamagna. Gentile Luisella, le scrivo per dirle che come donna è bellissima. Mio zio è ambasciatore alle Nazioni Unite per il Benelux (compagnia del carbone). Qui porta avanti istanze pro aziende producono tale risorsa. Ieri è venuto a casa mia a dormire. Intanto che era a letto, ho visto i documentari. C’era un rapporto sulla Persia. Se Luisella ti interessa te lo faccio avere anche adesso. E’ un rapporto top secret e parla benissimo della Persia. Oggi mio zio ci va, ma prima passa a casa sua a Gorizia. In quando la sua casa è stata pignorata. Luisella potremmo vederci oggi presso la sede del Foglio? Ti consegno questa lettera d’amore più altri documenti Onu scottanti di mio zio. Che infatti è stato licenziato.

Ciao! Baci.

Ps. Amore mi sono iscritto al tuo fanclub su Facebook, però ho scoperto che non sei tu. Quindi ho ritirato tutto. Ciao! O sei tu!