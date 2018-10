Strade allagate, danni e vittime. Emergenza maltempo in Sardegna

È stata trovata morta la donna dispersa ad Assemini, nel Cagliaritano, dopo il violento nubifragio che si è abbattuto sulla Sardegna. L'auto su cui viaggiava con il marito e i figli è stata travolta da un'ondata di acqua e fango. Il resto della famiglia è stato tratto in salvo ma per Tamara Maccario, 45 anni, non c'è stato niente da fare. Il suo corpo è stato ritrovato a 200 metri dalla macchina. Intanto il maltempo non dà tregua. A Tertenia, in provincia di Nuoro, la scorsa notte i vigili del fuoco sono intervenuti in supporto di decine di persone rimaste fuori dalle loro abitazioni a causa del livello dell'acqua.

Disagi anche alla circolazione ferroviaria: la stazione di Cagliari-Elmas è stata interessata da un allagamento che ha reso necessario lo stop dei treni tra tra Decimomannu e Cagliari. Interrotta la circolazione anche tra Siliqua e Decimomannu, sulla tratta Decimomannu-Iglesias. Trenitalia ha reso noto di aver messo a disposizione bus sostitutivi, ma anche questi hanno riscontrato difficoltà per l'allagamento delle strade.