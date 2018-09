A Roma la "Formula 1 del salto ostacoli" con il Longines Global Champions Tour

La “Formula 1 dell’equitazione” ha preso il via ieri allo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” di Roma. Quest’anno, la XV tappa del Longines Global Champions Tour 2018, giunto ormai alla sua quarta edizione, vedrà la partecipazione di otto cavalieri italiani. Alberto Zorzi (numero 3 del ranking mondiale), Lorenzo De Luca ed Emanuele Gaudiano saranno in cerca di gloria insieme ai cinque convocati dal selezionatore della Nazionale, Duccio Bartalucci: Emilio Bicocchi, Bruno Chimirri, Gianni Govoni, Giulia Martinengo Marquet e Luca Marziani.

Ideato nel 2006 dal campione olimpico olandese Jan Tops, il Global è il più prestigioso circuito internazionale di salto ostacoli. In questa edizione ci sarà una partecipazione di cavalli e cavalieri senza precedenti e un montepremi in palio di oltre 900mila euro: 116 gli atleti in rappresentanza di 28 paesi e 3 continenti, ben 240 i cavalli.

L’ingresso è gratuito, con numerose iniziative ed eventi di contorno che impreziosiranno la quattro giorni del Foro Italico tra il campo gara, le tribune e il villaggio allestito per il Main Event del “Pietro Mennea”: dal 'Carosello di Lance' dei Lancieri di Montebello allo storico spettacolo equestre de ‘I Cavalli di Roma – Il Carnevale Romano’, dalla promozione del Made in Italy e delle eccellenze enogastronomiche del nostro paese a iniziative artistiche, di solidarietà e di diffusione della cultura del rispetto verso il mondo degli animali. Attesissimo il tradizionale Carosello dei Carabinieri e l’Ammainabandiera che chiuderanno ufficialmente la manifestazione nel pomeriggio di domenica 9 settembre.

“Lo sport ha il dovere di trasmettere valori etici e morali – dice al Foglio Eleonora di Giuseppe, Event Coordinator della tappa di Roma –. Il successo vero non è solo nelle vittorie sportive ma anche nella valorizzazione di sani princìpi”.