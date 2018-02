Il Falcon Heavy di SpaceX è stato lanciato

E' il razzo spaziale più grande della Terra e ha lasciato il suolo terrestre martedì 6 febbraio. Il Falcon Heavy, secondo le intenzioni della compagnia SpaceX, fondata da Elon Musk, sarà in grado di fare da vettore per i satelliti verso la Luna, Marte e altri pianeti del sistema solare. A bordo anche una Tesla Roadster, guidata da un manichino, catapultata nello spazio sulle note di Life on Mars di David Bowie.

Currently over Australia pic.twitter.com/HAya3E6OEJ — Elon Musk (@elonmusk) 6 febbraio 2018