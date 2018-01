Addio Marina Ripa di Meana

È morta a Roma Marina Ripa di Meana. Nata nel 1941 a Reggio Calabria, il prossimo 21 ottobre avrebbe compiuto 77 anni. Da tempo era malata di cancro e lo scorso maggio, ospite di Barbara D'Urso, aveva raccontato di essere rimasta sfigurata dopo essersi sottoposta ad una terapia. Da sempre sostenitrice delle battaglie del Foglio, nel 2016, intervistata da Annalisa Chirico aveva criticato il “neoconformismo gay che tace sull'islam”.

Marina Ripa di Meana contro il neoconformismo gay che tace sull’islam "Oggi la vera persecuzione contro le persone omosessuali non si consuma in occidente ma nei paesi a maggioranza musulmana", dice Marina Ripa di Meana, stilista e socialite, madrina ante litteram delle primissime manifestazioni di orgoglio omosex.

Qui il suo ricordo di Carla Fendi, morta nel giugno dello scorso anno.

Rispettando la sua volontà, non verranno celebrati riti funebri. Il primo a dare la notizia della morte è stato il sito Dagospia che ha raccontato che agli amici Marina Ripa di Meana aveva confidato che quello appena trascorso sarebbe stato il suo “ultimo Natale”.

Un passato da stilista e scrittrice, è stata moglie di Alessandro Lante della Rovere, prima di risposarsi con Carlo Ripa di Meana. Aveva raccontato la propria vita nel libro “I miei primi quarant'anni”, un'autobiografia uscita nel 1984 che aveva provocato scandalo e dibattito.

Famose per i suoi look e per le sue provocazioni. Come quando, nel 1996, posò nuda per protestare contro l'uccisione degli animali da pelliccia. L'immagine la ritraeva con le braccia incrociate e la scritta “l'unica pelliccia che non mi vergogno d'indossare”. “Io offro la mia immagine nuda - disse - per difendere e proteggere tutti gli animali'”.