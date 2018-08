Tra Honolulu e l'Himalaya

E’ il Kali Yuga, vero? Come se non fosse a Honolulu ma lungo i sentieri di Himalaya – con la pelliccia e la giubba di Leni Riefensthal – Nike chiedeva un drink e domandava lumi a Merlino dopo avere letto e riletto 'Markandeya purāṇa' sul lettino della spiaggia. Aveva lei l’aria della tipa in gamba sia col freddo selvaggio, sia col caldo opprimente, fino a prendere possesso della terra dove non si nasce per il piacere, ma solo per espiare. Insinuava Anacleto: “Solo queste due possibilità?” E lei, guerriera, precisava: “…dove si nasce solo per vincere”.