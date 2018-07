“Torna, ritorna qui!” Stefano Di Michele

Prendeva il largo dalla spiaggia, non dal porto, Stefano Di Michele, ieri. Lui che manco per scherzo si metteva alla guida di alcunché teneva sotto braccio le vele e se ne andava. Se ne stava al timone di una barca bella assai e tagliava il blu del cielo adriatico, quindi le onde di Vasto per farsi urlare dietro “torna, ritorna qui!” da tutti noi che non lo riconosciamo più questo tempo, pesante più del piombo che ci vuole – anzi, che ci ha già fatto – estranei. Si era, ieri, tutti in un Abruzzo splendido in fulmini di luce e lui diceva: “Era tempo, ed è solo eccedenza”.