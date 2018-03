L’apice di tutto è il Venerdì. E non c’è zuppa di cielo, nel Meridione, che non sia eco di legni e Misericordia. Fu tutto un vortice di folla intorno al Mistero. Il giorno proprio dei terroni è appunto il Venerdì, il Sud del Sud dei Santi non ha altra stazione che il Venerdì Santo e con l’apparizione delle confraternite – ovunque la Tradizione abbia un esito visibile – ogni anno si stabilisce il senso di ogni esistenza per tornare: “Il sacrificio e il rito”, scrive Luciano Lanna, “si ripetono, ciclicamente”. Ecco perché, Ecce Homo.