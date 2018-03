Eppure si può spiegare la speculare e coerente scelta degli italiani di votare l’apparentemente contrapposto fronte. Quello del M5s e quello della Lega. Quest’ultima parla al popolo della Partita Iva mentre quello, il movimento, si rivolge ai disoccupati. L’una propone la Flat Tax per pagare meno tasse, l’altro – in sintonia col sud – offre un programma di solidarietà. Considerando che non ci sono più occhi per piangere e considerando altresì che il popolo della Partita Iva è il nuovo proletariato, il reddito di cittadinanza torna utile a tutti: nord e sud.