Bellissima la foto pubblicata ieri dal Giornale dove se ne stanno insieme, in uno spettacolo tutto d’intelligenza e leggerezza, Cesare Marchi, Nino Manfredi e Stefano Lorenzetto. Uno scatto come quello dimostra l’esistenza di una potente delicatezza, quella che sa fare stare insieme – fosse solo una coincidenza – tre personalità in cui l’essere italiano coincide con uno stile. Ed è l’approccio proprio dell’ironia di chi sta fuori dal coro. La foto pubblicata ieri giustificava la presentazione di “Tutto fa brodo”, un libro di Marchi che il quotidiano di Alessandro Sallusti porta in edicola, una raccolta di articoli cultural-gastronomici scritti in una stagione dove i fornelli non erano moda, ma civiltà. E così è quella foto. Non una messa in posa ma l’istantanea dell’età garbata. Quella dei galantuomini.