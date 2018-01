Luna, regina di tutti i pensieri

A metà palmo vanno a finire le maniche di Luna. I suoi pullover incrociano i colori, il bianco e il rosso, mentre lei ride in compagnia delle amiche. Dalla bella navicella – il suo sorriso – il riverbero della gioia prende possesso di tutte le distanze. Regina di tutti i pensieri, dal suo divano colore del meriggio, aduna ai suoi piedi le maree di umori forgiati alle preghiere e ai canti, in forza del suo sguardo incendia i versi e con la sua stessa presenza – e lo sa Lupo – sparge intorno a sé l’incantesimo la cui fragranza è Tuberose. E lo sa Lupo che gira sempre intorno all’asse in cui il cosmo va e torna indietro, la verticale su cui s’arrampicano i cespi di papiro la cui forgia, in gara sempiterna con la vecchiaia, si restituisce all’Eterno. In una spuma di raggiante giovinezza. “Lupo, che fai?”, domanda Luna che incrocia i colori. “Ti mangio con gli occhi” è la risposta di Lupo. E a metà palmo vanno a concludersi i pullover.