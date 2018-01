Amore e destino

Ma cosa ci faceva ieri, Luna, sotto gli alberi della notte ancora svestiti dall’inverno? Era da respirare a pieni polmoni l’aria fredda intorno ad Altesina e l’aroma del caffè tostato, pronto per l’arrivo della mattina, pungeva sui cespi di ginestra, a loro volta pronti a esplodere nel giallo. Lupo si aggirava intorno spargendo tra i sentieri una fioritura di lanterne, corteggi variopinti e fogli intrisi di Tuberose con sopra indovinelli scritti con parole tutte in suono e niente in rumore. C’era tutto un evaporare di magie e Luna stessa, immersa in quella polla di colore ocra, splendeva e vibrava come una moneta d’oro. Lupo correva cercando e se la mangiava con gli occhi la sua Luna, con la montagna mossa a stupore che, ancora una volta interrogata, diceva: “Non è un destino il tuo, Lupo; è un amore”.