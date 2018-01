Da farsi un film, ieri – ciascuno per proprio conto, ognuno lo stesso soggetto – guardando due innamorati scendere per un ripido sentiero che porta a un chiosco accanto alla pista da sci, nei pressi di due laghetti ghiacciati con alcuni abeti attorno. Erano bellissimi. Lui, un novantenne, con i doposci design anni Settanta, era tutto un fremito di cura, di paura che Lei – Lei un passo indietro ma ben stretta per la mano – con il fazzoletto di lana attorno al capo e i doposci simili, potesse scivolare e cadere. A ciascuno – guardandoli – competeva il riguardo dovuto alla Grazia dell’Amore. Da farsi un film in testa, della vita. Lui era Lupo, lei, Luna.