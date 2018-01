Chi ci ricorda il Garante della Privacy?

La vicenda del Garante della Privacy che si adopera contro la piattaforma Rousseau della Casaleggio Associati e, va da sé, contro il blog di Beppe Grillo, le strutture portanti del M5s, oggi primo partito in Italia, non è nuova. Non ricorda a tutti noi di vecchio pelo la trista storia della magistratura – per corsi e ricorsi storici, o magari per contrappasso – quando, mettendo mano su Publitalia (in un certo senso la piattaforma di Silvio Berlusconi) e indagando per mafia, andava a chiedere l’elenco degli iscritti di Forza Italia, giusto per un’iniziativa necessaria? E’ così o qui si abusa di malizia?