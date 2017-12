L'idea del “reddito di dignità” e la legge del contrappasso

Silvio Berlusconi lancia l’idea del “reddito di dignità”. Un tempo diceva “meno tasse per tutti” – parlava a un popolo di tartassati – oggi deve aggiornare il repertorio con “soldi per tutti”. Per parlare al mare grande dei precari. Il Cav. torna e batte la stessa parola d’ordine, la solita: la tasca. E però capovolta. L’Italia, da allora a oggi, cambiò. Ed è il contrappasso. Nella rocambolesca traversia della crisi economica – sob – tutto si poteva immaginare fuorché di rimpiangere il fisco. Manco più la dignità di poter evadere le tasse…