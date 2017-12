Alle prossime elezioni la grande sfida Ingroia-Grasso

Ninuzzo Ingroia si candida contro Pietro Grasso. Il già Pm, candidato della “Lista del Popolo”, scende in singolar tenzone contro l’ex Procuratore nazionale antimafia e minaccia sfracelli. “Sei un politicante”, gli dice. Giustamente Grasso – oggi leader di Liberi e uguali – non se n’è accorto di cotanta sfida. Ancora meglio: manco replica perché quel “politicante”, detto da Ingroia che nelle more è stato anche commissario straordinario per conto di Rosario Crocetta della disciolta provincia di Trapani, non è un tema politico ma di disagio esistenziale: la mala coscienza, infatti, così come opera, pensa.