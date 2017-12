C'è una soluzione per Maria Elena Boschi

Nel caso l’audizione di Federico Ghizzoni, nelle conseguenze, costringa Maria Elena Boschi a restare in bilico ancor più che in imbarazzo nell’assegnazione delle candidature per il Pd, una soluzione c’è: il collegio elettorale di Enna. Non la vuole nessuno, e va bene ma impresentabile per impresentabile almeno a Enna va sul sicuro. Grazie a Mirello Crisafulli, lì, si vince col proporzionale, col maggioritario e anche col sorteggio. Arriva lei e così Mirello la fa vincere con la cavalleria.