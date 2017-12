Diocenescampi dai magistrati guarda-cosce

Il consigliere di Stato Francesco Bellomo è indagato a Bari per estorsione. Secondo l’accusa pretendeva che le allieve della scuola di formazione si presentassero in assetto tattico. E cioè in minigonna, tacco 12, trucco e auto reggenti, va da sé. Una sorta di bunga-toga se venisse confermato il tutto. Quel che però è ordinario nello straordinario della vicenda è il tic proprio di certi magistrati – Diocenescampi a incapparci – e cioè quel malcelato senso di onnipotenza che deriva loro dal ruolo. C’è – per dire – chi guarda le cosce, e c’è chi s’amminstra i beni confiscati. Per sé e per propria tasca.