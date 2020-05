Le fake news sulla pandemia possono uccidere

Una decina di giorni fa Ginia Bellafante, opinionista del New York Times che si occupa di storie di cronaca locale, ha raccontato la vicenda di Joe Joyce, il 74enne proprietario di un pub di Brooklyn che è morto per il coronavirus, molto probabilmente contratto durante una crociera nel Mediterraneo ai primi di marzo. Joyce viveva in un quartiere di Brooklyn di nome Bay Ridge, noto perché lì è ambientato La Febbre del Sabato Sera, famosissimo film degli anni Settanta basato...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.