Salvare il tempo perduto raccontando la Torino piccola che non c’è più

Il piccolo, perfetto e incomparabile libro Torino piccola scritto da Mariolina Bertini e pubblicato da Pendragon (110 pp., 13 euro) si apre con una pagina che non riesco a non citare, in cui l’autrice parla della sua amica Adriana, figlia dello storico Aldo Garosci, scomparsa nel febbraio di quest’anno. Si era infortunata e aveva vari problemi di salute: “Nessun ostacolo però riusciva a tenerla lontana dal Mercatino di via Tenivelli, di cui contemplava i banconi coperti di piatti scompaginati, colonnine...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.