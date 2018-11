La vera cultura del fare batterà il populismo. Parla Francesco Merloni

Milano. Anno 2006: il ministro del Tesoro Tommaso Padoa Schioppa entra nella stanza di Romano Prodi, allora capo del governo, e gli dice: “Presidente, sa a quant’è oggi lo spread?”. Prodi si gira chiedendo: “Quanto?” “26 punti base”, risponde il capo del Mef. A raccontare l’episodio in un colloquio con il Foglio è Francesco Merloni – una vita spesa tra impresa e politica – e lo fa non per sottolineare l’attenzione che Prodi, di cui pure è amico di lunga...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.