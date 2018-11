La spazzatura da smaltire è il governo

I migliori giochi di prestigio di solito funzionano quando un bravo mago, prima di presentare la sua illusione, riesce a catturare per un istante la nostra attenzione su un dettaglio secondario, facendoci credere che il fuoco della scena non sia il cilindro che sta per inghiottire un coniglio bianco, ma sia quella nuvola di fumo comparsa improvvisamente sul lato esterno del palco. Da un certo punto di vista, il metodo di governo scelto da Matteo Salvini e da Luigi Di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.