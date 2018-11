I pentiti della parola

Roma. Forse c’è un motivo se Philip Larkin, uno dei più amati scrittori britannici, rifiutò la cattedra a Oxford dicendo che l’“inferno in terra” per lui consisteva nel bere Sherry coi docenti di quella università. “La mia idea dell’inferno sulla terra... è una festa letteraria”. Adesso da un professore di Filosofia morale a Oxford, Jeff McMahan, arriva una iniziativa a dir poco sui generis. Nel 2019 esordirà il Journal of controversial ideas, e il nome dice tutto. La nuova rivista...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.