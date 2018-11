Harakiri Renault-Nissan

Milano. Più implacabile di una spada di samurai la magistratura giapponese ha scelto un momento solenne per decapitare Carlos Ghosn, finora il manager più carismatico e popolare che l’occidente avesse prestato al Sol Levante. Ieri, infatti, la notizia dell’arresto del numero uno di Nissan e di Renault è arrivata mentre a Tokyo era in corso la cerimonia per i cento anni della Camera di commercio franco-nipponica, alla presenza di una massiccia delegazione d’oltralpe, a caccia di buoni contratti. O, comunque,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.