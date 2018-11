Così il governo Calimero ha ricompattato l’intera Eurozona contro l’Italia

Roma. “Oh, che maniere! Qui ce l’hanno con me perché io sono piccolo e nero, ma è un’ingiustizia però!”. Si può dire che il governo del cambiamento è passato dalla teoria del “cigno nero” a quella di Calimero, il pulcino nero che vive in un mondo ostile da cui si sente costantemente maltrattato. Fino a poche settimane fa era il governo del “tireremo dritto”, del “batteremo i pugni sui tavoli europei” e del piano B come strumento negoziale per piegare...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.