Chiudono i teen magazine. Troppo omologanti, meglio Instagram

Roma. Quando chiude un giornale s’infrangono cuori (pochi, ma vasti) e tutti (specie chi non lo leggeva) dicono che non è mai una buona notizia quando succede, e che ci perde tutta la comunità, tutto il paese, tutto il futuro, ammesso che ne esista ancora uno. Eccezione: i giornaletti porno. Altra eccezione: i giornaletti per adolescenti. Dopo 74 anni di carriera nelle edicole, Seventeen, storico teen magazine statunitense, ha perso così tanti lettori che ha deciso di passare completamente al...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.