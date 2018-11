Chi si intesterà i “gilet gialli” anti Macron? In piazza il leader gollista

Parigi. La mobilitazione contro il caro-benzina dei “gilet gialli”, che sabato ha coinvolto 290 mila persone in tutta la Francia, non è stata un evento estemporaneo. Ieri, per il terzo giorno consecutivo, i manifestanti hanno continuato a bloccare diversi snodi autostradali, ma hanno preso di mira anche i depositi di carburante e alcune raffinerie, mandando un altro segnale all’esecutivo. “Il nostro obiettivo è essere la cassa di risonanza di tutti i malcontenti”, ha detto ieri su Bfm.tv Benjamin Cauchy, portavoce...

