Cinquanta sfumature di verde

La seconda puntata di Turné Soirée, il programma di Rsi (la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana) con la nostra Mariarosa Mancuso e Damiano Realini che racconta il mondo dei libri attraverso l’incontro con scrittori, editori e lettori speciali.

Verde come la speranza. Verde come il tavolo da poker. Verde come i mostriciattoli che arrivano dallo spazio. Verde come i draghi. Verde come i prati a primavera. Tutte le sfumature di un colore che un tempo era considerato brutto o poco interessante, e oggi è diventato il colore che salverà il mondo.