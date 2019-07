I migliori video della settimana. L'esatto momento dell'esplosione a Stromboli e le confessioni di una spia

Le rivolte anti-siriane a Istanbul

Alcune imprese di proprietà di siriani a Istanbul sono state assaltate con sassi e bastoni sabato e domenica scorsi. Le violenze da parte di cittadini turchi sono scoppiate dopo che si erano diffuse voci (smentite dalla polizia) di molestie contro una ragazzina turca da parte di un rifugiato siriano. Omer Faruk Gorcin, su Middle East Eye, parla di "un vaso di Pandora che è stato scoperchiato”. Già nel 2015 Open Democracy metteva in guardia rispetto all'ondata di xenofobia contro i rifugiati siriani in Turchia: visti come criminali, accusati di rubare posti di lavoro e responsabili di tutto ciò che va storto nel paese. L'incitamento di alcuni media e l'inazione statale, in questi anni, hanno gettato benzina sul fuoco.