La misteriosa sparizione di Cassano. Tafazzi a Mediaset sport

Come Cologno Monzese è riuscita a complicare la vita a Tikitaka

Tafazzi è vivo e lotta nella redazione sportiva di Mediaset, che adesso pare voglia complicare la vita a Tiki Taka, programma calcistico tra i più seguiti della tv italiana, capace di parlare di calcio flirtando con il trash senza cadere nel becero. Un doppio autogol che visto da fuori appare incomprensibile, soprattutto nella migliore stagione del programma condotto da Pierluigi Pardo, per ascolti (9 per cento di media) e vivacità. Passi per il nuovo spostamento di canale, il terzo...