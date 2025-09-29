La chiesa è rimasta vuota. Un'inchiesta dal Wall Street Journal

Presto in Europa non ci saranno più sacerdoti. "Decenni fa, nascere in Italia era quasi sinonimo di appartenenza alla Chiesa, non è più così. Un tempo li mandavamo nel mondo, ora dal mondo devono venire qui”. I casi di Italia e Irlanda

La Chiesa cattolica ha un problema di personale e la situazione sta peggiorando” scrive il Wall Street Journal in una lunga inchiesta. "Il forte calo, durato un decennio, del numero di giovani che desiderano diventare sacerdoti non ha fatto che accelerare dopo la pandemia. Il fascino di altre opzioni di carriera e la crescente diffidenza verso un impegno a vita – e al celibato – stanno portando i cattolici ad abbandonare un percorso un tempo onorato, anche nei fedeli del Sud del mondo. Dal 1970, la popolazione cattolica mondiale è raddoppiata, ma il numero di sacerdoti è diminuito. Con la morte del clero anziano, le fila di coloro che aspettano di prendere il loro posto si sono ridotte, lasciando alcune parrocchie senza un responsabile. Il nuovo Pontefice, l’americano Robert Prevost, ha lanciato un appello a coloro che stanno prendendo in considerazione il sacerdozio affinché non si arrendano. “Le iscrizioni ai seminari in occidente si sono atrofizzate per decenni, con la secolarizzazione della cultura. Negli ultimi cinque anni, il numero di giovani che entrano in seminario per diventare sacerdoti è costantemente diminuito anche in America Latina e Asia, lasciando l’Africa come unica regione in crescita".

"A livello globale, il numero di seminaristi è crollato di 14.000 unità tra il 2011 e il 2023, arrivando a 106.495. Il seminario di San Patrizio vicino a Dublino, in Irlanda, un tempo il più grande del mondo con una capacità di 500 seminaristi, è sceso a una media di 15 nuovi seminaristi all’anno. Il seminario di St. John, costruito 130 anni fa nell’Inghilterra meridionale per ospitare cento seminaristi, ha chiuso i battenti nel 2021 dopo non aver ricevuto nuove domande. ‘Decenni fa, nascere in Italia era quasi sinonimo di appartenenza alla Chiesa, non è più così’, afferma don Enrico Castagna, preside del seminario dell’Arcidiocesi di Milano a Venegono. L’ampio campus di questa piccola cittadina fuori Milano vanta un’imponente basilica, due ampie ali e giardini. Fu costruito un secolo fa per ospitare 600 studenti, compresi quelli di una scuola superiore parrocchiale. Ora, la scuola è chiusa per mancanza di domanda e una delle due ali del seminario è chiusa. Castagna sta valutando la possibilità di trasformarla in una casa di cura. Oggi solo 54 seminaristi studiano qui, un terzo rispetto a dieci anni fa. Il seminario di Venegono è una testimonianza di quel glorioso passato. Possiede una ricca biblioteca teologica con una collezione di prime edizioni e manoscritti, tra cui un libro di preghiere tascabile del XV secolo decorato in foglia d’oro. Ospita persino un piccolo museo di storia naturale con alligatori, canguri e fossili imbalsamati. Nella chiesa di San Patrizio a Belfast, nell’Irlanda del Nord, il reverendo Eugene O’Neill è ora l’unico sacerdote, la prima volta che la parrocchia ha avuto un solo sacerdote negli ultimi due secoli. Anche la diocesi sta diminuendo. Quando O’Neill divenne sacerdote all’inizio degli anni 90, c’erano più di duecento sacerdoti nella diocesi di Down e Connor. Ora ce ne sono 27. ‘L’Irlanda era solita inviare sacerdoti nel mondo, ora dovranno venire qui’”.