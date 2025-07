Putin ha già dimostrato di superare Trump in astuzia

Il presidente americano adotta nuove strategie per contenere la Russia: armi via Europa e dazi secondari per chi commercia con Mosca. Ma il capo del Cremlino rilancia. L'articolo di Douglas Murray sul New York Post

"Chi avrebbe mai pensato che trattare con il medio oriente sarebbe sembrato facile?” Scrive Douglas Murray sul New York Post. “Ma è ciò che Trump ha dimostrato da quando è entrato in carica. E sebbene sia ancora necessario un accordo per il ritorno degli ostaggi e il cessate il fuoco a Gaza, l’azione forte e decisa contro i mullah in Iran ha contribuito a pacificare la regione meno pacifica del mondo. Al contrario, l’altra grande sfida di politica estera ereditata da Trump rimane dannatamente complicata. L’insulto del presidente e del vicepresidente al presidente Volodymyr Zelensky nello Studio ovale a febbraio potrebbe aver segnato il punto più basso nelle relazioni tra Stati Uniti e Ucraina. Ma nei mesi successivi è stato Vladimir Putin a iniziare a infastidire il presidente Trump.

Ogni volta che un cessate il fuoco sembrava vicino, il presidente russo ha lanciato ancora più razzi e droni verso l’Ucraina. Con il passare dei mesi, Trump ha ammesso di aver perso la pazienza con la sua controparte russa. Tutto ciò è culminato con l’annuncio da parte del presidente di due nuove misure nei suoi sforzi per fermare la guerra. La prima, menzionata insieme al segretario generale della Nato Mark Rutte alla Casa Bianca, prevede che l’America venda armi statunitensi di alta qualità agli alleati europei dell’America, che a loro volta le trasferiranno agli ucraini. Questa è una mossa intelligente da parte del presidente: garantire che l’Ucraina continui a essere in grado di difendersi senza impegnare le risorse finanziarie che Trump ha ripetutamente detto ai suoi elettori che non avrebbe inviato.

Il secondo annuncio è stato che l’America potrebbe imporre dazi secondari alla Russia. Ancora una volta, è un’idea intelligente. Le sanzioni presumibilmente ‘rigorose’ che l’amministrazione Biden ha imposto alla Russia dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina nel 2022 non hanno funzionato. L’economia russa non ha vacillato. Ha raggiunto un livello di guerra e una piena capacità di produzione di armamenti. E negli ultimi tre anni, la Russia ha avuto molti altri paesi a cui può ancora vendere il suo petrolio e gas naturale. Tra questi, Turchia, India e Corea del Sud. Quindi Trump ha suggerito di prendere in considerazione l’imposizione di dazi secondari su tali paesi. In altre parole, se i paesi vogliono contribuire a finanziare gli sforzi bellici di Putin acquistando le sue risorse naturali, dovranno pagare dazi almeno del 100 per cento quando trattano con gli Stati Uniti. Preferirebbero avere accesso al più grande mercato del mondo – gli Stati Uniti – o preferirebbero continuare a barattare al decrepito banco commerciale di Vladimir Putin? E’ una politica intelligente, e vedremo se il presidente la manterrà. Ma nel frattempo c’è un grosso problema incombente. Il presidente ha dato alla Russia un preavviso di 50 giorni sulla questione dei dazi secondari. Putin ha già dimostrato in passato di amare ‘superare in astuzia’ Trump. A marzo, i due leader hanno concordato un cessate il fuoco immediato contro tutte le fonti energetiche e le infrastrutture. Nel giro di poche ore, Putin ha condotto uno dei suoi più grandi attacchi fino a oggi contro gli impianti energetici ucraini. Forse Trump può fare con Putin quello che ha fatto con tanto successo con i mullah iraniani. Ovvero, offrirsi di contare fino a dieci e poi coglierli di sorpresa. Vedremo. La battaglia non è solo una lotta per la sopravvivenza dell’Ucraina. E’ anche una battaglia di nervi tra due leader”.