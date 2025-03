Se l'America si ritira dall'Europa in mutande

Al di là degli annunci, c’è il rischio che gli Stati Uniti possano disimpegnarsi dall’Europa prima che l’Europa sia pronta a difendersi

"Dove c’è la volontà, beh, almeno c’è la volontà. Questo sta diventando il motto dell’Europa sulla spesa per la Difesa”. Così un editoriale del Wall Street Journal. “Gli alleati dell’America hanno deciso che vogliono ricostruire finalmente i loro eserciti, anche se come e quando lo faranno resta oscuro. Il primo ministro britannico Keir Starmer, prima di un incontro questa settimana con Trump, ha affermato martedì che la Gran Bretagna aumenterà il suo bilancio per la difesa al 2,5 per cento del pil entro il 2027. In Germania, la Difesa è la prima discussione politica sostanziale del cancelliere entrante Friedrich Merz. Nel 2022 Berlino ha creato un fondo speciale da 100 miliardi di euro per gli appalti militari. Quei soldi si esauriranno in un paio d’anni e Merz sta valutando i modi per versare altri 200 miliardi di euro in diversi anni per il riarmo. Ciò richiederebbe un emendamento costituzionale per esentare questo fondo di difesa dal requisito del bilancio in pareggio, e c’è un ampio sostegno tra i partiti tradizionali tedeschi per farlo. Sembra fantastico. In Gran Bretagna, la sfida è matematica di base. L’impegno di Difesa di Starmer implica una spesa annuale aggiuntiva ben al di sopra di 13 miliardi di sterline entro il 2027. Questo quando il debito pubblico è già circa il 95 per cento del pil. Starmer afferma che può aumentare la difesa tagliando il budget degli aiuti esteri, il che potrebbe essere vero per ora. Ma la Gran Bretagna ha quasi certamente bisogno di aumentare la spesa oltre il 2,5, e ciò richiederà tagli all’assistenza sociale a cui il partito di Starmer resisterà”.

La Germania affronta una sfida simile. “La strategia di spesa di Merz è quella di modificare la Costituzione ora per consentire l’aumento della sua Difesa, prima che i parlamentari eletti prendano posto il mese prossimo. Sebbene Merz abbia vinto le elezioni, anche i partiti scettici sul riarmo o sulle alleanze tradizionali della Germania hanno ottenuto buoni risultati.

I paesi europei sono solo a metà cammino di un lungo processo di ricostruzione dei loro eserciti. I trasferimenti all’Ucraina hanno esaurito gli arsenali e Berlino rimane contorta nella burocrazia che ritarda l’acquisto di nuove armi. I funzionari britannici hanno avvertito che l’esercito del Regno Unito potrebbe sostenere una guerra per due mesi. Trump potrebbe rivendicare il merito di aver spaventato l’Europa inducendola a nuovi investimenti militari che Washington ha sollecitato a lungo. Tuttavia, c’è il rischio che gli Stati Uniti possano ritirarsi dall’Europa prima che l’Europa sia pronta a difendersi. Gli Stati Uniti non trarranno vantaggio da qualsiasi instabilità ne risulti. Per quanto sia stato sciocco da parte dei leader europei lasciare che i loro eserciti arrivassero a questo punto, sarebbe pericoloso per l’America non dare loro il tempo di tirarsi fuori dal buco”.

