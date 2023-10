"L'attacco di Hamas ci ha fatto piombare in un clima da anni '30" scrive la Free Press 

Quando alla Free Press di Bari Weiss hanno ripreso fiato l’altro fine settimana, si sono chiesti: chi potrebbe aiutarci a dare un senso a quel che accade in Israele? Così hanno chiesto a Niall Ferguson: Milbank Fellow presso la Hoover Institution di Stanford, autore di molti grandi libri, il più recente “Doom”. Possono gli Stati Uniti sostenere Ucraina e Israele allo stesso tempo? “In teoria, gli Stati Uniti sono in grado di far fronte a due crisi internazionali contemporaneamente. Soprattutto considerando il fatto che gli Stati Uniti non combattono direttamente in Ucraina, dovrebbe essere davvero possibile per l’America aiutare Israele contro Hamas, la Jihad islamica palestinese e Hezbollah, per non parlare del loro sponsor iraniano. La domanda è se un’amministrazione che ha un record così negativo in materia di deterrenza fallirà nuovamente nel dissuadere una potenza ostile. Ricordate, non sono riusciti a dissuadere la Russia dall’invadere l’Ucraina. E al momento, temo che non riusciranno a dissuadere l’Iran dal lanciare ulteriori attacchi contro Israele dal Libano attraverso il suo cliente Hezbollah”.

