Perché i soldi spesi per l'Ucraina fanno bene anche a noi

Abbiamo scritto su questo giornale che di questi tempi parlare poco di Ucraina in fondo è una buona notizia. Se ne parla per i fatti di cronaca, per i movimenti della controffensiva, per le difficoltà incontrate sul fronte dall’esercito russo, per l’economia putiniana a rischio tracollo, per il numero sempre più elevato di disertori dell’esercito dello zar (il 28 agosto i servizi segreti inglesi hanno reso noto un dato interessante: il 25 agosto, due soldati russi sono stati condannati da un tribunale militare a scontare almeno due anni in una colonia penale per essersi rifiutati di obbedire all’ordine di tornare al fronte in Ucraina, il 18 luglio il notiziario Mediazona ha riferito che la Russia ha condannato quasi 100 soldati a settimana per essersi rifiutati di combattere e se questa tendenza dovesse continuare ci sarebbero circa 5.200 condanne all’anno per rifiuto di combattere). Di Ucraina, dunque, si parla per ciò che succede a livello militare. Ma non se ne parla invece per ciò che sta succedendo a livello politico nei paesi che sostengono l’eroica resistenza di Kyiv. Non se ne parla perché al contrario di quanto sosteneva qualcuno – per esempio Matteo Salvini giusto un anno fa a Cernobbio durante la campagna elettorale – il sostegno a Kyiv non ha prodotto le catastrofi annunciate.

