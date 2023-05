Le due Turchie, laica e islamica, divise da una linea di faglia elettorale

Sorprendendo la maggior parte degli istituti sondaggistici e dei mercati, il presidente turco uscente, Recep Tayyip Erdogan, è arrivato in testa in occasione del primo turno dello scrutinio nazionale del 14 maggio, con quasi cinque punti di vantaggio sul suo principale rivale, Kemal Kiliçdaroglu, mentre i partiti della sua coalizione hanno ottenuto 322 dei 600 seggi del Parlamento” scrive Gilles Kepel, direttore della cattedra di Medio oriente Mediterraneo presso l’École normale superieure di Parigi. “Il dado sembra tratto per il secondo turno del 28 maggio, come hanno anticipato la Borsa di Istanbul e la lira turca, sfiduciati dalla continuazione delle politiche “erdoganomics”.

