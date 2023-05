“Antiwokismo, l'ultimo spauracchio della sinistra intellettuale”

Martedì scorso, sul Monde, è stata pubblicata una lettera aperta firmata da duecento professori universitari intitolata: “L’antiwokisme est infiniment plus menaçant que ledit wokisme auquel il pretend s’attaquer”. Il peccato imperdonabile imputato agli “anti woke” è quello di aver organizzato, e in seguito messo su carta un convegno, “Après la déconstruction” (i cui atti sono stati pubblicati dalla casa editrice Odile Jacob), che critica le derive delle correnti ispirate dai “cultural studies”, e di aver fatto la pubblicità del libro in un video. In mancanza di argomenti, gli autori si accontentano di gridare al ritorno delle Camicie brune o nere, e all’odio dello straniero, spauracchio decrepito a cui credono solo loro – o fanno finta di credervi.

