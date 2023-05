“Cara Italia, per tornare a fare figli impara da Israele, pieno di bambini”

Sul Catholic Herald, una scrittrice cattolica riflette sui motivi culturali (e non economici) dietro alla carestia demografica europea

Nel corso degli anni ho avuto quattro figli, quindi sono stata in molti parchi giochi. Potrei scrivere un libro sui migliori e peggiori parchi giochi nel sud-est di Londra. Quello che ho notato rispetto a quando ho avuto il mio primo figlio 13 anni fa è che in questi giorni sono spesso l’unica madre nel parco giochi. Quando ho avuto il mio primogenito, c’erano un sacco di mamme, papà e babysitter con i loro piccoli che si arrampicavano su gradini e sfrecciavano giù per gli scivoli, ma ora di solito sono da sola”. Così Laura Persins sul Catholic Herald. “Può essere inquietante e mi ricorda il film ‘Children of Men’. Quel film (basato sull’omonimo libro) contiene una scena di una scuola e di un parco giochi fatiscenti e abbandonati. Il film ritrae un mondo, una distopia, dopo che c’è stato un crollo della fertilità globale causato dall’impossibilità delle donne di avere figli per una ragione sconosciuta. L’occidente non è stato colpito da una malattia improvvisa che ha causato l’infertilità totale e tutto il dolore che ne consegue. L’occidente ha liberamente scelto un baby bust. Si prevede che 23 nazioni, tra cui Spagna e Giappone, vedranno la loro popolazione dimezzarsi entro il 2100. E’ generalmente noto che il Giappone, ad esempio, sta fissando un abisso senza bambini. Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha recentemente affermato che il Giappone sarebbe ‘sull’orlo della disfunzione sociale’ se la situazione attuale continuasse. L’ultimo shock è arrivato dalla cattolica Italia dove ‘le nascite sono scese a un nuovo minimo storico, sotto le 400.000 unità nel 2022’, secondo Reuters. Tutti i paesi europei sono uguali, dal sud cattolico ai paesi nordici liberali. Tutti i tassi di fecondità sono al di sotto del livello di sostituzione. Ma cosa sta causando questo calo delle nascite e può essere invertito? Alcuni dicono che sono fattori economici che hanno causato il declino e che se ci fosse più sostegno per le famiglie, queste avrebbero più figli. Sebbene i fattori economici siano un problema, penso che si tratti piuttosto di un cambiamento culturale. C’è stata una rivoluzione nel nostro sistema di valori e oggi l’occidente non apprezza più i bambini. Ad esempio, il Lussemburgo ha le politiche per l’infanzia più generose secondo uno studio condotto dall’Economist, ma ha ancora un tasso di fecondità di 1,38, collocandosi al terzo posto più basso tra i paesi europei. Credo che non importi quanto denaro un governo dedichi al problema della bassa fertilità, perché è improbabile che causi un cambiamento a lungo termine. Le culture europee hanno iniziato a valorizzare maggiormente l’individuo e meno la famiglia. Per vedere il contrasto in questo approccio si dovrebbe andare in Israele, l’unico tipo di nazione occidentale che ha tassi di fertilità superiori alla sostituzione. Non dipende solo dalle famiglie ebree ultraortodosse che hanno effettivamente cinque o sei figli, ma anche dal fatto che gli ebrei laici hanno lo stesso numero di figli che avevano gli europei negli anni 60 e 70. Il baby bust causerà problemi reali come pensioni non finanziate, assistenza sanitaria e ogni sorta di altri problemi economici. Ma il vero problema di avere meno figli è che senza bambini oggi, non ci saranno famiglie domani”.