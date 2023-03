La società civile russa deve essere aiutata. Perché il mondo ha bisogno del suo aiuto

Senza l’appoggio delle forze vive della società democratica russa il conflitto in Ucraina non potrà mai finire, scrive il Figaro (10/3)

Di recente, al suo ritorno dalla conferenza di Monaco, il presidente francese Emmanuel Macron, ha messo in dubbio la possibilità che emerga una ‘soluzione democratica’ dalla società civile russa ‘dopo anni di indurimento e conflitto’” scrive Daniil Beilinson, cofondatore del progetto Ovd-Info emigrato a Parigi. Ovd-Info è un media che informa sulle persecuzioni politiche e apporta un’ampia assistenza giuridica a centinaia di persone ogni mese. “Si pensa spesso alla sua inefficacia nel contesto attuale. Ciò ci spinge automaticamente a pensare che la società civile russa dovrebbe essere preservata per delle ragioni umanitarie. Ma in fondo, questa percezione distorta non fa altro che mettere in evidenza un’assenza di visione strategica.