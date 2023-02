Gli utili idioti dell'Iran

A chiedere la repressione della critica all’islam non sono solo gli ayatollah. Anche in Minnesota, per esempio, certi ambienti sono impegnati a vietarla

Alcune buone notizie per le teste calde islamiste in Iran: il Grande Satana potrebbe non essere così satanico come pensavi” scrive Brendan O’Neill, direttore di Spiked. “In effetti, alcuni degli abitanti del licenzioso inferno degli Stati Uniti d’America sono dalla tua parte, almeno quando si tratta di chiudere i commenti scurrili sull’islam. Ecco la straordinaria esplosione della censura religiosa al Macalester College in Minnesota questo mese. A seguito delle lamentele degli studenti, i funzionari di questo prestigioso college di arti liberali hanno gettato un sipario nero – letteralmente – sul lavoro di un artista iraniano-americano che raffigurava donne in niqab che rivelavano le mutande e donne in burqa con seni enormi.